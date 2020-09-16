Тихановская заявила, что безопасность Лукашенко будет гарантирована в случае мирной передачи власти

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская рассказала о гарантиях, который получит Лукашенко в случае добровольного ухода с поста президента.

Во время интервью изданию LB.ua, Тихановской был задан вопрос об обеспечении безопасности Лукашенко при его отказе от власти. Политик подтвердила, что, если действующий президент захочет уйти по-человечески, ему будет оказана необходимая поддержка в плане организации безопасности. Тихановская отметила, что в данном вопросе безусловно будет учитываться общественное мнение, но на данный момент нет сомнений в том, что ситуация будет урегулирована спокойно.

Напомним, недавно представители оппозиции создали Координационный совет по транзиту власти в республике Беларусь. Однако большая часть его участников либо уже арестована, либо покинула территорию страны. Сама Тихановская из соображений безопасности еще в августе уехала в Литву.

Протесты в Белоруссии начались 9 августа после оглашения результатов президентских выборов, на которых снова победил Лукашенко. Граждане страны оказались не согласны с итогами голосования и вышли на улицы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Тихановская отреагировала на встречу Путина и Лукашенко.