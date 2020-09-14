Тихановская отреагировала на встречу Путина и Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская дала оценку переговорам президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который пройдут в Сочи, в понедельник, 14 сентября.

Тихановская обратилась к Путину и подчеркнула, что весьма сожалеет, что он решил вести переговоры с диктатором, а не гражданами Белоруссии , которые отчаянно пытаются бороться за смену власти. Сообщение политика появилось сегодня в Telegram-канале «Пул Первой».

Также, представитель оппозиции отметила, что всем договоренностям, которых достигнут главы стран в ходе рабочей встречи, будет дана правовая оценка новой властью. Решения же не будут иметь законной силы, так как жители республики более не доверяют Лукашенко.

Встреча Путина и Лукашенко пройдет в Сочи. Для общения был избран формат «один на один».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин и Лукашенко проведут переговоры «один на один».