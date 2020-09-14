Путин и Лукашенко проведут переговоры «один на один»

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Сочи, в понедельник, 14 сентября, в рамках рабочих переговоров.

Как сообщает агентство «БелТА», форматом встречи избрано общение «один на один». Лидеры двух стран обсудят насущные международные проблемы, дальнейшие перспективы в развитии союзных отношений и разного рода сотрудничество.

Стоит отметить, что для Лукашенко визит в Россию станет первым выездом за рубеж после проведения президентских выборов. В республике Беларусь уже месяц проходят протесты граждан, не согласных с итогами голосования. Отметим, что далеко не все страны признали выборы в Белоруссии состоявшимися и честными. В России же победу Лукашенко признали абсолютно заслуженной, а прошедшие выборы легитимными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь.