Путин и Лукашенко проведут переговоры «один на один»

Путин и Лукашенко проведут переговоры «один на один»
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко встретятся в Сочи, в понедельник, 14 сентября, в рамках рабочих переговоров.

Как сообщает агентство «БелТА», форматом встречи избрано общение «один на один». Лидеры двух стран обсудят насущные международные проблемы, дальнейшие перспективы в развитии союзных отношений и разного рода сотрудничество.

Стоит отметить, что для Лукашенко визит в Россию станет первым выездом за рубеж после проведения президентских выборов. В республике Беларусь уже месяц проходят протесты граждан, не согласных с итогами голосования. Отметим, что далеко не все страны признали выборы в Белоруссии состоявшимися и честными. В России же победу Лукашенко признали абсолютно заслуженной, а прошедшие выборы легитимными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Лукашенко заявил, что в случае краха Белоруссии Россию будет ждать та же участь.

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