В Москве объяснили ошибку при отправке данных об удаленке

В Москве объяснили ошибку при отправке данных об удаленке. Фото: pixabay

В Москве объяснили ошибку при отправке данных об удаленке. Фото: pixabay

Власти Москвы заявили, что ошибка при отправке данных о сотрудниках, работающих дистанционно, возникла из-за высокой нагрузки работодателей на сервер. Об этом сообщило Агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу департамента информационных технологий.

Отмечается, что сам сервис запустили в работу 9 октября, при этом большинство работодателей приступили к отправке документов только 12 числа, что вызвало большую нагрузку на сервера программы.

В ведомстве заявили, что данная ошибка будет учтена и исправлена.

Напомним, что ранее всех работодателей Москвы обязали предоставлять данные о своих сотрудниках: кто работает в компании из дома, а кто по-прежнему посещает офис. Данные меры приняты для борьбы с коронавирусной инфекцией. За невыполнение новых правил грозит штраф в размере 50 тыс. рублей индивидуальным предпринимателям и 300 тыс. рублей юридическим лицам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мэр Москвы Сергей Собянин заявил о постоянном риске заражения коронавирусом.