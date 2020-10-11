Собянин: риск заражения коронавирусом существует постоянно

Собянин: риск заражения коронавирусом существует постоянно
Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: kremlin.ru

Риск заражения коронавирусной инфекцией нового типа существует постоянно, ведь рядом может находиться заболевший, который не подозревает об этом. Такое заявление сделал мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, российской столице необходимо пройти пандемию Covid-19 без потерь. Собянин напомнил в интервью телеканалу «Россия 1», что уже через несколько месяцев появится вакцина от новой болезни.

Мэр Москвы также отметил, что новым препаратом можно будет в промышленном масштабе вакцинировать людей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что женщины подвержены наибольшему риску инфицирования Covid-19. Такое мнение выразили ученые.

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