Ученые рассказали об опасности стирки из-за коронавируса

Заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей. Фото: pixabay

Заразиться рискуют и те, кто живут отдельно от родственников, воспитывая детей. Фото: pixabay

Женщины подвержены наибольшему риску инфицирования Covid-19. Ученые объяснили это тем, что именно женщины делают больше работы по дому, и в частности, больше занимаются стиркой.

Специалисты из группы SPI-B отметили, что женщины во время стирки, уборки и прочих домашних дел даже не задумываются о том, что новая болезнь, содержащаяся в каплях, попадающих из дыхательных путей, может оставаться жизнеспособной на тканях и поверхностях до трех суток.

Как сообщили РИА Новости, особенно подвержены риску хозяйки из семей, которые составляют люди разных поколений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России суточный прирост подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа стал максимальным за всю пандемию. За минувшие сутки выявлено 13 634 заболевших в 85 регионах.