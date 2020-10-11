В России за сутки выявили 3 587 инфицированных коронавирусом без симптомов

В России суточный прирост подхвативших коронавирусную инфекцию нового типа стал максимальным за всю пандемию. За минувшие сутки выявлено 13 634 заболевших в 85 регионах.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 октября. Как сообщили в Оперштабе по борьбе с болезнью, 3 587 человек, что составляет 26,3 % не имеют клинических проявлений болезни. Также за последние 24 часа зарегистрировано 149 летальных исходов ковид-пациентов.

Всего в стране за весь период пандемии зарегистрировано 1 298 718 случаев Covid-19, что стало максимумом за весь период наблюдения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург сохраняет второе место по приросту инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в городе выявили 528 зараженных Covid-19.