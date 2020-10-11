Петербург сохраняет второе место по приросту инфицированных коронавирусом

Петербург сохраняет второе место по приросту инфицированных коронавирусом
Точно диагностировать грипп или коронавирус на основании жалоб и осмотра невозможно. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

В Петербурге ежедневно обновляются данные о числе новых инфицированных коронавирусом. За прошедшие сутки в городе выявили 528 зараженных Covid-19.

Об этом стало известно в воскресенье, 11 октября. Согласно данным Оперштаба по борьбе с болезнью, город остается на втором месте в рейтинге по заболеваемости коронавирусом среди регионов России. Лидирует в списке Москва — за сутки вирус подхватил 4 501 человек. В Ленобласти болезнь выявили у 117 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, как правильно использовать антисептик.

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