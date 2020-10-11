В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно использовать антисептик

Обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Фото: pixabay

Обычно люди используют антисептики, которые разводят на основе спирта. Фото: pixabay

Для наиболее эффективной обработки рук нужно нанести на кожу антисептик и втирать его до полного высыхания. Об этом рассказала врач-эпидемиолог ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Ольга Квасова.

По ее словам, антисептические средства могут защищать от микробов на разное количество времени. Так, некоторые из них действуют до трех часов, а другие — и того дольше. Специалист отметила, что соответствующая информация должна быт указана в инструкции к средству.

Как сообщил ТАСС, врач подчеркнула, что антисептик будет наиболее эффективен в том случае, если нанести на кожу 3-5 мл средства и втирать его до полного высыхания, не смывая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские ученые запатентовали технологию создания антибактериальных масок. Они попробовали пропитывать средства защиты раствором наночастиц серебра.