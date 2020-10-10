Российские ученые запатентовали технологию создания антибактериальных масок

Будут ли запускать такие маски в широкое производство, и когда, неизвестно. Фото: pixabay.com

Будут ли запускать такие маски в широкое производство, и когда, неизвестно. Фото: pixabay.com

Специалисты Национального исследовательского технологического университета МИСиС разработали защитные маски с антибактериальным эффектом.

Ученые попробовали пропитывать медицинские маски раствором наночастиц серебра. Как пишет интернет-портал «Популярная механика», этот способ показал свою эффективность: средства индивидуальной защиты стали приобретать антибактериальный эффект.

Революционный способ обработки масок уже запатентован, их планируют массово обрабатывать раствором мельчайших частиц серебра, применяя лазерное излучение импульсного воздействия. Напомним, что на фоне новой вспышки COVID-19 защитные маски и перчатки являются обязательным атрибутом в общественных местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось доказать формирование более длительного иммунитета к коронавирусу после перенесенной тяжелой формы заболевания.