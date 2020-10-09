Ученые подтвердили длительный иммунитет от COVID-19 при тяжелой форме заболевания

Ученые подтвердили длительный иммунитет от COVID-19 при тяжелой форме заболевания
Фото: pixabay.com

Специалисты Массачусетской больницы доказали, что люди, перенесшие тяжелую форму коронавирусной инфекции COVID-19 обладают длительным иммунитетом к этой болезни.

В качестве эксперимента ученые проанализировали 343 образца крови пациентов с подтвержденным COVID-19, у большинства из которых заболевание приняло тяжелую форму. Эти образцы они сравнили с полученными до пандемии 1,5 тысячами образцов крови здоровых людей.

Оказалось, что антитела в организмах пациентов, переболевших сложной формой коронавируса, остаются на протяжении четырех месяцев. Результатами исследования ученые поделились с научным изданием Science Immunology. Достижения американских специалистов доказывают целесообразность тестирования на антитела для контроля распространением COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суточное количество новых пациентов с коронавирусом в России достигло рекордного максимума.

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Ученые подтвердили длительный иммунитет от COVID-19 при тяжелой форме заболевания