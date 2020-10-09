Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла рекордного показателя в 12 126 человек

Суточная заболеваемость COVID-19 в России достигла рекордного показателя в 12 126 человек
Во всем мире за последние 24 часа заразились коронавирусом 338 779 человек. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

По состоянию на 10:00 9 октября на территории России выявлено 12 126 новых пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Наиболее опасная ситуация складывается в столице, где за сутки зарегистрирован 3 701 пациент с подтвержденным коронавирусом. В Северной столице обнаружено 469 новых случаев COVID-19, в Московской области подхватили опасную инфекцию 411 человек. Таким образом, зараженных с начала пандемии в стране 1 272 238 человек.

Кроме того, за сутки летальность превысила 200 человек, в общей сложности, погибли от коронавируса 22 257 россиян. Выписаны из больниц за четверг, по данным оперштаба, 7 092 пациента. Количество выздоровевших, соответственно, достигло 1 009 421 человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в коронавирусном госпитале, развернутом в петербургском «Ленэкспо», помогать врачам будут волонтеры с медицинским образованием.

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