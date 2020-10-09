Помогать врачам в госпитале «Ленэкспо» с 12 октября будут волонтеры

Волонтеры будут работать в две смены по шесть часов каждая. Фото: gov.spb.ru

Волонтеры будут работать в две смены по шесть часов каждая. Фото: gov.spb.ru

Участники волонтерской акции #МыВместе с 12 октября будут помогать медикам, работающим во временном госпитале для лечения пациентов с коронавирусом, развернутом в «Ленэкспо».

Об этом сегодня, 9 октября, рассказали в пресс-службе регионального штаба волонтерского объединения. Часть волонтеров имеют медицинское образование, что позволяет им помогать младшему медперсоналу в уходе за больными. Рабочая смена для добровольцев будет длиться шесть часов, всех волонтеров разделят на две смены.

Помощникам врачей выдадут средства индивидуальной защиты и специальные костюмы. Отметим, что присоединиться к волонтерскому движению, помогающему гражданам во время пандемии COVID-19, может каждый человек в возрасте от 18 до 50 лет без хронических заболеваний. Для этого надо зарегистрироваться на сайте мывместе2020.рф.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сейчас в Петербурге с коронавирусными пациентами работают 13 стационаров.