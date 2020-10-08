С 12 октября в Петербурге развернут полевой госпиталь в «Ленэкспо» для больных с коронавирусом

В Северной столице начнет свою работу временный полевой госпиталь в выставочных павильонах «Ленэкспо» из-за резкого увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов на своей официальной странице во Вконтакте.

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил, что на данный момент в городе работает 13 стационаров, в которых принимают ковидных пациентов. При этом планируется открытие ещё двух площадок для приема больных с инфекцией.

«12 октября вводим площадку Госпиталя ветеранов войн на Народной, а также временный госпиталь в «Ленэкспо», – завил Александр Беглов.

Напомним, что в оборудованные корпуса в «Ленэкспо» будут класть пациентов со средней тяжестью заболевания коронавирусом. Все койко-места будут оснащены кислородом, а также подготовлена реанимация.

Также Александр Беглов отметил, что заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю возросла почти на 38%, число госпитализаций – на 21%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в России уже третий день подряд количество зараженных коронавирусом превышает 11 тыс. человек.