В России третий день подряд выявлено более 11 тысяч инфицированных Covid-19

На территории России за последние сутки выявили 11 493 инфицированных коронавирусом нового типа.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Согласно данным Оперативного штаба по борьбе с болезнью, всего с начала пандемии коронавируса инфекцию диагностировали у 1 260 112 человек, из них 235,7 тыс. сейчас проходят лечение и 1 млн смогли побороть болезнь.

Согласно опубликованным данным, это третий день подряд, когда суточное число заболевших в стране превышает 11 тыс.

Лидером по количеству зараженных остается Москва (318,1 тыс., плюс 3323 за сутки). Следом идут Московская область (76,1 тыс., плюс 433 за сутки) и Петербург (46 тыс., плюс 461 за сутки).

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России увеличивается число детей, заразившихся коронавирусом.