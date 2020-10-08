В России увеличивается число детей, заразившихся коронавирусом

В России увеличивается число детей, заразившихся коронавирусом
Некоторые дети находятся в тяжелом состоянии. Фото: Baltphoto

За последние две недели в России замечено увеличение количества заболеваний коронавирусной инфекцией у детей. Об этом ТАСС сообщил директор НМИЦ здоровья детей Андрей Фисенко через пресс-службу Минздрава.

«Опираясь на опыт Центра инфекционных болезней, который был развернут на территории нашего НМИЦ здоровья детей Минздрава России, ковид-19 у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно», – сказал Андрей Фисенко.

При этом, Андрей Фисенко не уточнил на сколько выросла заболеваемость. Также, по его словам, коронавирус проходит в сложной форме только у тех детей, которые имеют хронические серьезные заболевания, но в целом инфекция поражает в большей степени взрослых людей.

Напомним, что за все время распространения инфекции в России зафиксировано 1 248 619 случаев заражения коронавирусом. Москва сохраняет первое место – за весь период пандемии 314 788 случаев. В Петербурге – 45 632.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что количество заражений коронавирусом в мире превысило 36 миллионов.

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