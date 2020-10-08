Коронавирус в мире: число случаев заражения превысило 36 миллионов

Число заразившихся коронавирусной инфекцией по всему миру превысило 36,4 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джонса Хопкинса.

Об этом стало известно сегодня, 8 октября. Согласно обновленный статистике, на данный момент зафиксировано 36 156 547 заразившихся новым вирусом. При этом уточняется, что в наибольшей степени от Covid-19 пострадали США (7 549 794 заразившихся), Индия (6 825 655) и Бразилия (5 000 694).

Также указывается, что на данный момент в мире суммарное количество смертей от коронавируса выросло до 1 055 684. 25 237 110 пациентов вылечились от нового заболевания.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за время пандемии проведено более 3 млн тестов на коронавирус.