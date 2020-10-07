В Петербурге за время пандемии проведено более 3 млн тестов на коронавирус

В Северной столице, в среднем, за сутки медики проводят около 22 тыс. исследований на коронавирус, иногда цифра достигает 28 тыс. тестов. Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании по противодействию коронавирусной инфекции.

По словам Александра Беглова, количество проведенных исследований в Петербурге намного выше среднего по стране. При этом, губернатор обозначил важность повышения эффективности проводимых тестирований у заболевших с симптомами ОРВИ.

Сообщается, что правительство Санкт-Петербурга выделило медицинским организациям из резервного фонда 164,2 млн рублей на тест-системы для лабораторной диагностики.

В городе принят Оперативный план, которым предусмотрено дополнительное развертывание инфекционных коек для взрослого и детского населения: с гриппом и ОРВИ – 1626 коек, с пневмонией – 1632, с COVID-19 – 8155.

Напомним, что в Петербурге за весь период пандемии выявлено 45632 случая заболевания коронавирусом. Из них умерли — 3137 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 456 человек.