Заболеваемость продолжает расти: в Петербурге за сутки коронавирус подтвердили у 456 человек

Ситуация с распространением коронавирусной инфекции продолжает оставаться тревожной — в Петербурге снова резко увеличилось количество заболевших за сутки.

В среду, 7 октября, оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал обновленные статистические данные по эпидемии.

За прошедшие сутки в Северной столице зафиксировано 456 новых случаев заболевания. Еще во вторник, 6 октября, сообщалось о 411 случаях.

Также, за сутки удалось выздороветь еще 228 пациентам.

Не смогли побороть болезнь и справиться с развившимися осложнениями еще 30 пациентов.

Отметим, что ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщал, что возвращать жесткие ограничения в городе не планируют, так как это может грозить ухудшением экономики. Не допустить рассмотрения возвращения ограничительных мер могут сами петербуржцы — важно продолжать пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать все меры предосторожности. Только сознательность населения может позволить сдержать распространение коварного патогена.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус проверились еще 28 993 человека.