В Петербурге на коронавирус проверились еще 28 993 человека

В Петербурге продолжают проверять местных жителей на коронавирус. За последние сутки в городе успели обследовать 28 993 человека.

Об этом стало известно в среду, 7 сентября. Как сообщили в Оперативно штабе по борьбе с болезнью, под наблюдением специалистов находится 3 170 человек. Из них 19 — в обсерваторе, 838 — контактные, 2313 — на самоизоляции.

Кроме того, за указанный период было обработано 285 вызовов, поступивших по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировались 226 петербургских волонтера, поступило 33 заявки, из них выполнены 6, остальные в работе. Жителям, которым необходима помощь добровольцев, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России тесты на Covid-19 сдали 371 тыс. человек.