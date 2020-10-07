В Росси провели более 48,7 млн тестов на коронавирус

В Росси провели более 48,7 млн тестов на коронавирус
В России специалисты ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: gov.spb.ru

В России специалисты продолжают проводить обследование граждан на коронавирусную инфекцию нового типа. За минувшие сутки тесты на Covid-19 сдали 371 тыс. человек.

Об этом стало известно сегодня, 7 октября. Согласно данным Роспотребнадзора, с начала пандемии российские медики проверили на коронавирус более 48,7 млн человек.

На сегодняшний день под наблюдением врачей остаются 237 371 человек.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист Галина Гольцман назвала главный признак тяжелого развития коронавируса.

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