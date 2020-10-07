Врач назвала главный признак тяжелого развития коронавируса

В случае слабо выраженных симптомов вирус лечить нужно как обычный грипп, соблюдая покой, принимая теплое питье и жаропонижающее. Об этом рассказала инфекционист Галина Гольцман.

По ее словам, даже те заболевшие Covid-19 пациенты, у которых не наблюдаются тяжелые симптомы, должны следить за уровнем насыщения крови кислородом. Для этого можно использовать прибор для измерения сатурации, называемый пульсоксиметром.

Как сообщили РИА Новости, заведующая терапевтическим отделением больницы Шамир Асаф А Рофе в Израиле также отметила, что при появлении симптомов ОРВИ следует сразу же сдать тест на коронавирус и самоизолироваться.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инфекционист дал прогноз по росту числа заражений коронавирусом в России. По словам специалиста, уверенный рост новых случаев COVID-19 будет наблюдаться еще две-три недели, а после ожидается стабилизация ситуации.