Инфекционист дал прогноз по росту числа заражений коронавирусом в России

Главврач медицинского центра «Лидер медицины», инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал, когда подойдет к концу всплеск случаев заражения коронавирусом в России.

Как сообщает ТАСС, уверенный рост новых случаев COVID-19 будет наблюдаться еще две-три недели, а после ожидается стабилизация ситуации. С конца октября все должно прийти в норму, далее до конца января прирост случаев должен идти на спад.

По словам специалиста, люди по-прежнему будут заражаться коронавирусом — COVID-19 полностью не исчезнет. Поскольку ученые еще не выявили сезонность у вируса, случаи заражения будут фиксироваться и в дальнейшем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в США вирусологи обнаружили «полезную» особенность коронавируса. Таким образом, вирусологи установили возможную причину бессимптомного протекания COVID-19.