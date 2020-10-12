Протестующих в Минске разгоняли слезоточивым газом

Протестующих в Минске разгоняли слезоточивым газом
Белорусская милиция. Фото: instagram.com/mvdgovby/

Милиция в Минске применила слезоточивый газ и светошумовые патроны во время акции пенсионеров. В ГУВД Мингорисполкома заявляют, что причиной такого решения стали агрессивные протестующие.

Акция протеста, которая собрала пенсионеров, прошла в Минске в понедельник, 12 октября. Она началась на площади Независимости у Дома правительства, затем протестующие двинулись по проспекту Независимости. Остановились они у станции метро «Академия наук».

Представитель ГУВД сообщил РИА Новости, что против них применили светошумовые патроны из пистолета «Оса».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что накануне, 11 октября, в Минске во время очередного митинга задержали участников несанкционированного протеста. Тогда против протестующих применили водометы и светошумовые гранаты.

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Протестующих в Минске разгоняли слезоточивым газом
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