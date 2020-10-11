В Минске протестующих разгоняли водометами и светошумовыми гранатами

Были задержаны десятки участников несанкционированного мероприятия.

В Минске сегодня, 11 октября, состоялся очередной несанкционированный митинг. Участники протеста не верят, что президент Александр Лукашенко честно победил в выборах и требуют повторного голосования. Чтобы добиться своего, белорусы на протяжении месяца собираются в центре города.

На этот раз милиция применила против них водометы и светошумовые гранаты, о чем пишет РИА Новости. Отмечается, что на мероприятие пришло много людей. Сотрудники правоохранительных органов призвали граждан не принимать участие в подобных акциях.

Известно, что были задержаны десятки протестующих, среди них журналисты, освещающие митинг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин и Лукашенко обсудили открытие границы между Россией и Белоруссией. В ходе общения было принято решение об отдаче поручений правительствам стран о проработке данного вопроса.