Путин и Лукашенко обсудили открытие границы между Россией и Белоруссией

Путин и Лукашенко обсудили открытие границы между Россией и Белоруссией
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важные насущные вопросы.

Об этом стало известно в среду, 7 октября. Информацию о телефонном разговоре передает госагентство БелТА с ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Прежде всего, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему всего самого хорошего. После этого особое внимание в разговоре было уделено открытию границы между Россией и Белоруссией. В ходе общения было принято решение об отдаче поручений правительствам стран о проработке данного вопроса. Решение будет принято после анализа сложившейся ситуации.

Не обошлось в разговоре и без обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе. Путин и Лукашенко оказались солидарны друг с другом в призывах к мирному урегулированию ситуации дипломатическим путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле рассказали, как Путин отметит 68-летие.

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