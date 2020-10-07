Путин и Лукашенко обсудили открытие границы между Россией и Белоруссией

Президент России Владимир Путин и глава республики Беларусь Александр Лукашенко провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили важные насущные вопросы.

Об этом стало известно в среду, 7 октября. Информацию о телефонном разговоре передает госагентство БелТА с ссылкой на пресс-службу президента Белоруссии.

Прежде всего, Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и пожелал ему всего самого хорошего. После этого особое внимание в разговоре было уделено открытию границы между Россией и Белоруссией. В ходе общения было принято решение об отдаче поручений правительствам стран о проработке данного вопроса. Решение будет принято после анализа сложившейся ситуации.

Не обошлось в разговоре и без обсуждения конфликта в Нагорном Карабахе. Путин и Лукашенко оказались солидарны друг с другом в призывах к мирному урегулированию ситуации дипломатическим путем.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле рассказали, как Путин отметит 68-летие.