В Кремле рассказали, как Путин отметит 68-летие

В Кремле рассказали, как Путин отметит 68-летие
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня отмечает 68-й день рождения. Пресс-секретарь главы государства днем ранее рассказал о его планах на этот день.

По словам Дмитрия Пескова, в среду, 7 сентября, российский лидер проведет свыше десяти международных телефонных разговоров.

Как сообщили РИА Новости, в первой половине дня Путин будет находиться на рабочем месте. Остаток дня он проведет с друзьями, родным и близкими. Песков также отметил, что обязательно будут соблюдены все нормы безопасности, действующие при пандемии коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин отрицает все слухи о полном переходе школ на дистанционное обучение. Он убежден, что ничто не сможет заменить живое общение ученика и педагога.

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