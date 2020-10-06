Путин отрицает все слухи о полном переходе школ на дистанционное обучение

Президент убежден, что ничто не сможет заменить живое общение ученика и педагога.

Президент России Владимир Путин прокомментировал информацию, согласно которой все российские школы могут отправить на дистанционное обучение. Он назвал слухи не серьезными и отметил, что никакая «удаленка» не может заменить ученику живое общение с педагогом. Глава страны считает, что дистанционный формат может негативно повлиять на качество образования в стране. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Пока что такой проблемы удалось избежать, уверен Путин, только потому что преподаватели хорошо справляются в новых для них условиях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что московские школы перейдут на удалёнку из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом. Виктор Басюк также отметил, что кроме столицы на удалёнку также перейдут школы Сахалинской и Ульяновской области.