Московские школы перейдут на удалёнку из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом

Московские школы перейдут на удалёнку из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусом
Местные власти Москвы определят дату перехода школьников на дистанционное обучение. Фото: pixabay

Местные власти Москвы определят дату перехода школьников на дистанционное обучение. Данный переход связан с резким увеличением заболеваемости коронавирусом в городе. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр просвещения РФ Виктор Басюк.

Виктор Басюк также отметил, что кроме столицы на удалёнку также перейдут школы Сахалинской и Ульяновской области. Сообщается, что эпидемиологическая обстановка в других регионах отличается от Москвы, поэтому переход на удаленное обучение будет происходит только по указанию местных властей.

На данный момент московские школьники находятся на осенних каникулах, которые мэр столицы Сергей Собянин продлил до 18 октября из-за увеличения роста заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Напомним, что за сутки по данным оперштаба в столице выявлено 3537 заболевших коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что Россия не планирует закрывать границы из-за коронавируса.

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