Россия не планирует закрывать границы из-за коронавируса

Российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 заявил об отсутствии планов на закрытие границ или ограничение международного авиасообщения.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Между тем, сенатор Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ухудшение ситуации с COVID-19 в стране может привести к возобновлению ограничений на границах РФ. По его словам, в Совфеде не исключают подобного сценария.

Рязанский также напомнил, что ряд государств уже вернули прежние ограничительные меры из-за вспышки коронавируса. В качестве примера он привел Израиль.

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