Россия не планирует закрывать границы из-за коронавируса

Россия не планирует закрывать границы из-за коронавируса
Российские границы не планируют закрывать. Фото: pixabay

Российский оперштаб по борьбе с распространением COVID-19 заявил об отсутствии планов на закрытие границ или ограничение международного авиасообщения.

«Оперативный штаб не планирует принимать решение по закрытию границ и ограничению авиационного сообщения», — приводит сообщение оперштаба РИА Новости.

Между тем, сенатор Совфеда Валерий Рязанский заявил, что ухудшение ситуации с COVID-19 в стране может привести к возобновлению ограничений на границах РФ. По его словам, в Совфеде не исключают подобного сценария.

Рязанский также напомнил, что ряд государств уже вернули прежние ограничительные меры из-за вспышки коронавируса. В качестве примера он привел Израиль.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
границы оперштаб пандемия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Петербургскую компанию будут судить за уклонение от налогов на 100 миллионов
С начала 2020 года Санкт-Петербургская таможня перечислила в федеральный ...
Жители Центрального района Петербурга борются за сохранение дома Ратькова-Рожнова
Ребенку стало плохо прямо на дороге на Поклонногорской
США рассекретили переговоры Путина и Клинтона о гибели подлодки «Курск»
Рудковскую раскритиковали за покупку коляски для новорожденного сына за ...
Грабившего женщин жителя Петербурга отправили в колонию на 7,5 лет
Минсельхоз США прогнозирует рост производства свинины в России