Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код

Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код
Пандемия COVID-19 в Турции достигла второго пика. Фото: pixabay.com

Турецкие власти, ради сдерживания распространения коронавирусной инфекции, обязали всех иностранцев получить цифровой код. Без него не получится воспользоваться общественным транспортом.

Для получения кода достаточно выслать по мобильному телефону сообщение на номер 2023, указав в специальном формате свою национальность, номер паспорта, год рождения и фамилию, приводит РИА Новости слова представителя турецкого Министерства транспорта и инфраструктуры в пятницу, 2 октября.

В случае, если иностранец не пользуется местной SIM-картой, цифровой код для себя можно попросить получить любого гражданина, включая сотрудников отелей, вокзалов, аэропортов. Система кодов на междугородних автобусных маршрутах, поездах и самолетах действует в Турции с 30 сентября.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что туристический кэшбек за путешествия по России можно получить до 10 января.

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