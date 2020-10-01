Мишустин продлил программу туристического кэшбека до конца января

Правительство РФ продлило программу кэшбека за туристические поездки по России до 10 января 2021 года. Теперь максимальная сумма возврата за путешествие увеличена до 20 тысяч рублей.

Соответствующее постановление за подписью главы кабинета министров Михаила Мишустина появилось на сайте ведомства. Теперь участниками программы кэшбека являются не только отели и туристические операторы, но и агрегаторы. Даты начала и окончания продаж туров с кэшбеком объявит позже Ростуризм. Ясно, однако, что на новогодних каникулах можно будет отдохнуть с частичным возвратом средств.

Получить кэшбек стало значительно проще: минимальная продолжительность поездки сокращена с четырех до двух ночей, а стоимость путевки и вовсе теперь не важна (тогда как раньше надо было потратить минимум 25 тысяч рублей. Главным условием остается оплата картой «Мир», на которую и вернутся средства. На реализацию этой программы выделено 15 миллиардов рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала об открытие арт-объекта в честь Дня Туризма в Петербурге.