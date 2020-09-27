В Петербурге открыли новый арт-объект в честь Дня туризма

В Петербурге открыли новый арт-объект в честь Дня туризма
Экспозиция «33 знака». Фото: instagram.com/manegespb/

В Тележном переулке петербуржцы и гости города смогут наблюдать новую инсталляцию — прописную букву «Т».

Открыли «букву» в воскресенье, 27 сентября. Событие приурочили ко Дню туризма, который с большим размахом отмечают сегодня в культурной столице.

Напомним, инсталляции начали появляться в разных частях города в рамках проекта «33 буквы». Автором инициативы стала команда «Манежа». Известно, что уже установлено 16 букв, посвященных кириллическому алфавиту.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург во время пандемии сконцентрируется на внутреннем туризме. Беглов отметил, что туризм всегда приносил значительные средства в бюджет, однако закрытие границ и ограничительные меры негативно повлияли на данную сферу. В настоящее время отрасль понемногу начинает приходить в себя, а местные власти собираются поддержать ее, сделав акцент на внутренний туризм.

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"манеж" арт-объект буква "т" тележный переулок


 

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