Петербург во время пандемии сконцентрируется на внутреннем туризме

Губернатор Северной столицы Александр Беглов оценил ситуацию с туристической отраслью в городе и оценил дальнейшие перспективы туризма в период пандемии COVID-19.

В воскресенье, 27 сентября, Беглов встретился со старейшими экскурсоводами города. Глава Петербурга отметил, что туризм всегда приносил значительные средства в бюджет, однако закрытие границ и ограничительные меры негативно повлияли на данную сферу. В настоящее время отрасль понемногу начинает приходить в себя, а местные власти собираются поддержать ее, сделав акцент на внутренний туризм. Отметим, у россиян Петербург является одним из самых излюбленных туристических направлений. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В прошлом году на отдых в Северную столицу отправилось 10,4 млн человек. Из них — 4,9 млн туристы из других стран. Большое значение для индустрии имеют экскурсоводы и гиды, показывающие гостям города все его красоты и достопримечательности, стараясь оставить самые наилучшие впечатления от поездки. В городском едином реестре в настоящее время насчитывается большее 6 тысяч специалистов данной сферы.

В рамках встречи Беглов поддержал идею о создании центра повышения квалификации работников туристической сферы, отметив, что новое поколение специалистов должно не отставать от ленинградских предшественников, славящихся своим профессионализмом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург намерен развивать внутренний туризм с помощью пакетных туров.