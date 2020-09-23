Петербург намерен развивать внутренний туризм с помощью пакетных туров

Пакет рассчитанные на 4-5 дней отдыха будет стоить от 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Пакет рассчитанные на 4-5 дней отдыха будет стоить от 10 тысяч рублей. Фото: Pixabay

Авиакомпания «Россия» совместно с туроператором Библио-Глобус при поддержке Комитета по развитию туризма Петербурга реализует межрегиональную программу полетов в Северную столицу. Проект будет направлен на популяризацию туризма.

Об этом стало известно сегодня, 23 сентября, в ходе пресс-конференции в «Невской ратуше». Как сообщила «Мойка78», соответствующий турпродукт будет доступен жителям Москвы, Екатеринбурга, Казани, Самары, Уфы и Перми. Любители путешествий смогут приобретать пакетные туры по России, включающие авиаперевозку, проживание и страховку.

Пакет, рассчитанный на 4-5 дней отдыха, будет стоить от 10 тыс. рублей. В дальнейшем на ценообразование будет влиять спрос.

По словам главы пресс-службы авиакомпании «Россия» Сергея Старикова, ситуация с Covid-19 дала возможность развивать внутренний туризм с точки зрения транспортных компаний и авиации. В настоящее время авиаперевозчик летает в 24 направлениях, из них всего одно международное — Анталия, также в ближайшее время в планах открытие прямых рейсов между Петербургом и Минском.

Эксперты предрекают Петербургу путь развития в течение 4-8 лет, однако представители туризма надеются уложиться в 1,5-2 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами.