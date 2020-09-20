Россия возобновила авиасообщение с четырьмя странами

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возобновлении авиасообщения с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией и Южной Кореей.

Об этом в воскресенье, 20 сентября, информирует пресс-служба кабинета министров. Таким образом, жители этих стран могут беспрепятственно попасть в Россию, а граждане РФ, в свою очередь, свободно вылететь в любую страну из списка. С 21 сентября раз в неделю будут совершаться рейсы в Нур-Султан, Бишкек и Минск, с 27 сентября — в Сеул.

Напомним, что также на данный момент россиянам доступны Турция, Танзания, Великобритания (с 1 августа), Швейцария (15 августа), Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Мальдивы (с 8 сентября). Страны открывают границы по мере стабилизации эпидемиологической обстановки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из Пулково сегодняшний рейс до Антальи отправился с опозданием на 3,5 часа.