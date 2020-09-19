Отпуск петербуржцев в Анталье сократится – рейс из Пулково опоздает на 3,5 часа

В Санкт-Петербурге задерживают рейс до турецкой Антальи. Самолет должен был покинуть аэропорт Северной столицы рано утром в воскресенье, 20 сентября.

Как следует из данных онлайн-табло Пулково, рейс до Антальи перенесли. Изначально самолет должен был вылетать в 07:00. По последним данным, в небо борт поднимется в 10:25.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в европейский лоукостер Wizz Air откладывает открытие собственной базы в Санкт-Петербурге на 2,5 месяца. Перенос объяснили действующими эпидемиологическими ограничениями. Предполагалось, что петербуржцы смогут летать прямыми рейсами в Зальцбург, Копенгаген, на Мальту, в Милан и другие итальянские города. Пока старт полетов перенесли на 3 декабря. Некоторые пассажиры, между тем, уже успели купить билеты на сентябрь, октябрь и ноябрь.