Лоукостер Wizz Air переносит дату открытия базы в Петерубрге на 3 декабря

Несмотря на то, что причины переносов сроков находятся вне компетенции авиакомпании, Wizz Air приносит свои искренние извинения за предоставленные неудобства. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Несмотря на то, что причины переносов сроков находятся вне компетенции авиакомпании, Wizz Air приносит свои искренние извинения за предоставленные неудобства. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Самый быстрорастущий и один из наиболее доступных лоукостеров Европы, авиакомпания Wizz Air, откладывает открытие собственной базы в Санкт-Петербурге на 2,5 месяца.

Об этом в пятницу, 18 сентября, информирует пресс-служба управляющей компании аэропорта Пулково «Воздушные ворота Северной столицы». Перенос открытия связан с действующими эпидемиологическими ограничения. Таким образом, старт полетов из Петербурга в Зальцбург, Копенгаген, на Мальту, в Милан и еще ряд итальянских городов откладывается до 3 декабря.

Пассажиры, забронировавшие билеты на октябрь и ноябрь, будут отдельно уведомлены об изменениях по электронной почте. В случае покупки билетов напрямую, через сайт или приложение Wizz Air, перевозчик начислит 120% стоимости на WIZZ-счет. Они будут доступны для использования в течение двух лет. Также пассажиры могут запросить возмещение средств путем начисления на банковскую карту или счет. Тем, кто для покупки билетов пользовался услугами турфирм или агентов, следует обратиться к посредникам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пятницу из Пулково все рейсы вылетают по расписанию.