В Пулково в пятницу нет отмененных авиарейсов

В Пулково в пятницу нет отмененных авиарейсов
Об изменениях в расписании свидетельствует онлайн-табло Пулково. Фото: Baltphoto/ Andrej Pronin-1

В петербургском аэропорту Пулково сегодня нет отмененных рейсов. Все самолеты вылетят по расписанию.

Согласно данным онлайн-табло воздушной гавани, в пятницу, 18 сентября, в Пулково не отменено ни одного рейса. О задержках вылетов к настоящему моменту информации на табло также нет.

Напоминаем, что из перечня убрали все вылеты за рубеж, которые не могут состоятся из-за пандемии коронавируса. Раньше именно из-за них огромное количество рейсов считались отмененными. Сейчас гражданам остается путешествовать либо внутри страны, либо они могут выбраться в скромное количество стран, с которыми Россия открыла границы. Среди них наибольшей популярностью пользуется Турция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали самолет до Антальи из-за пьяного мужчины, кричавшего «Мяу». Мужчина не мог связать и двух слов, назвать свою фамилию он также затруднился.

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