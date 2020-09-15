В Пулково задержали самолет до Антальи из-за сильно пьяного мужчины, кричавшего «Мяу»

В Пулково задержали самолет до Антальи из-за сильно пьяного мужчины, кричавшего &#171;Мяу&#187;
Инцидент произошел на борту самолета. Фото: pixabay.com

Сегодня пассажиры рейса «Петербург – Анталья» вылетели из Пулково с задержкой. Причиной тому стал пьяный мужчина, который кричал «Мяу».

Инцидент произошел во вторник, 15 сентября. Речь идет о рейсе FV5663 авиакомпании «Россия».

Как сообщили Gazeta.spb в пресс-службе авиаперевозчика, пассажир был «в крайне сильном алкогольном опьянении». Мужчина не мог связать и двух слов, назвать свою фамилию он также затруднился.

В результате авиадебошира отстранили от полета и передали правоохранителям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пьяный пассажир устроил драку на борту рейса Петербург — Москва Его задержали, как только самолет приземлился.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авиарейс новости спб происшествия


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Трамп пообещал начать вакцинацию от коронавируса в октябре
В Канаде автомобилист сбил толпу пешеходов
Водитель Kia Rio скончался после вылета машины в кювет в Лужском районе
Четыре человека погибли при пожаре в наркологической клинике Красноярска
Асмус заявила, что «подарила» развод Харламову
МИД прокомментировал сроки открытия границ Европы для туристов из России
Беглов перечислил свои любимые блюда в Петербурге
Водитель Peugeot врезался в столб на улице Пионерстроя, а после пересел на такси