Раскрыт сюжет продолжения романа «Код да Винчи»

Раскрыт сюжет продолжения романа «Код да Винчи»
Писатель Дэн Браун. Фото: Википедия

Американский писатель Дэн Браун рассказал о сюжетной линии продолжения романа «Код да Винчи».

В очередной части у профессора Роберта Лэнгдона завяжутся близкие отношения с женщиной, специалистом по криптологии, рассказал автор в интервью «Ленте.ру».

По словам Дэна Брауна, профессор будет находиться в начале отношений, он будет счастлив в личной жизни. При этом, добавил писатель, профессор в новом романе «никого не ищет».

Отметим, что популярность Дэн Браун получил после того, как в 2003-м году в свет вышла его книга «Код да Винчи». Вслед за этим бестселлером Браун выпустил романы «Ангелы и демоны», «Утраченный символ» и «Инферно». В этом году у автора вышла книга под названием «Звериная симфония».

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что американский писатель Стивен Кинг, известный также как «Король ужасов», остался в восторге от экранизации произведения Яны Вагнер «Вонгозеро».

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