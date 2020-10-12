Стивену Кингу понравился российский сериал «Эпидемия»

Известный американский писатель Стивен Кинг остался в восторге от экранизации произведения Яны Вагнер «Вонгозеро».

Король Ужасов оценил операторскую работу российского сериала «Эпидемия» и сюжет. Также, ему пришлось по душе изображение снега и холода, а также традиционного употребления водки. Об этом он написал в понедельник, 12 октября, в личном аккаунте в Twitter.

Напомним, сериал снял режиссер Павел Костомаров. Главные роли исполнили Виктория Исакова, Марьяна Спивак, Кирилл Кяро и другие.

Сюжет рассказывает о загадочном вирусе, который активно распространяется в мире, и поражает легкие инфицированных. Из-за масштабов катастрофы, людям приходится буквально выживать и сражаться за пропитание, так как деньги теряют ценность.

С 7 октября «Эпидемия» стала доступна пользователям Netflix в премиальной категории Netflix Originals.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский сериал попал в десятку лучших на Netflix.