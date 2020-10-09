Российский сериал попал в десятку лучших на Netflix

Американский видеосервис Netflix опубликовал очередной топ-10 лучших сериалов, куда вошла и российская картина.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании Production, в десятку многосерийных фильмов Netflix вошел сериал «Эпидемия», который был снят по роману Яны Вагнер «Вонгозеро». При этом отмечается, что «Эпидемия» стала единственным новым сериалом в списке от американской компании.

Российский проект занял восьмое место, обогнав такие культовые мультсериалы, как «Американская семейка» и «Гриффины», у которых вышли новые сезоны.

«Эпидемия» вышла 7 октября на Netflix в премиальной категории Originals. Для российских телезрителей он выйдет бесплатно на канале ТВ-3 со следующей недели, 12 октября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым.