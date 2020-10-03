Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым

Первый канал снял с эфира сериал «Гадалка» с Пореченковым
Кадр со съемок сериала. Фото: Кинопоиск

Продолжение сериала «Гадалка», главную роль майора полиции в котором исполнил Михаил Пореченков, сняли с эфира Первого канала.

Второй сезон сериала, в котором майор Алексей Потапов и его помощница Люся Некрасова расследуют криминальные истории, так и останется незавершенным. Проект был рассчитан на 16 серий, но спустя семь выпусков в сетке вещания его заменили повтором прошлогоднего сериала «Мосгаз. Формула мести».

Что послужило причиной такой резкой рокировки, а также когда и где поклонники телепроекта смогут посмотреть завершение сезона «Гадалки», неизвестно. Стоит отметить, что это не первый случай внезапных перемен в эфире Первого канала.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что голливудский режиссёр Гай Ричи планирует выпустить сериал по мотивам собственного же фильма «Джентльмены».

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