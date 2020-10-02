Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»

Известный голливудский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам нашумевшего фильма «Джентльмены», который вышел на мировые экраны в прошлом году.

Официального подтверждения этой информации нет, о намерениях деятеля кино рассказывает таблоид Deadline. По сведениям издания, Ричи изначально хотел сделать многосерийный проект и теперь вернулся к своей задумке. Реализовывать идею режиссер будет на базе американской киностудии Miramax.

Напомним, что в России «Джентльмены» вышли в прокат 13 февраля. Бюджет фильма составлял 22 миллиона долларов, а сборы в мире превысили 115 миллионов. Вероятно, сериальное продолжение криминальной комедии также заинтересует зрителей по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк «Союз» хочет признать банкротом петербургского кинопродюсера Ивана Архипова, который принимал участие в выпуске таких сериалов как «Тайны следствия», «Балканский рубеж» и другие.