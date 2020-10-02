Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»

Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма &#171;Джентльмены&#187;
Главные роли в фильме исполнили Чарли Ханнэм, Мэттью Макконахи, Мишель Докери, Джереми Стронг, Колин Фаррелл, Хью Грант и Генри Голдинг. Фото: Кинопоиск

Известный голливудский режиссер Гай Ричи снимет сериал по мотивам нашумевшего фильма «Джентльмены», который вышел на мировые экраны в прошлом году.

Официального подтверждения этой информации нет, о намерениях деятеля кино рассказывает таблоид Deadline. По сведениям издания, Ричи изначально хотел сделать многосерийный проект и теперь вернулся к своей задумке. Реализовывать идею режиссер будет на базе американской киностудии Miramax.

Напомним, что в России «Джентльмены» вышли в прокат 13 февраля. Бюджет фильма составлял 22 миллиона долларов, а сборы в мире превысили 115 миллионов. Вероятно, сериальное продолжение криминальной комедии также заинтересует зрителей по всему миру.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что банк «Союз» хочет признать банкротом петербургского кинопродюсера Ивана Архипова, который принимал участие в выпуске таких сериалов как «Тайны следствия», «Балканский рубеж» и другие.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
гай ричи джентльмены кино сериал


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Следователи Нижнего Новгорода расследуют обстоятельства гибели женщины в ...
Гай Ричи снимет сериал по мотивам фильма «Джентльмены»
На Марсовом поле меняют газовую горелку у Вечного огня
В Петербурге прививки от гриппа сделали более 1,1 млн жителей
За сентябрь в Ленобласти выписали штрафов на 4,7 млн рублей за ...
В Калининском районе открылся новый гериатрический центр
Для проезда в Турции иностранцам теперь нужен цифровой код
В Госдуме предложили отправить родителей школьников в отпуск на время каникул