Банк «Союз» хочет обанкротить петербургского кинопродюсера

Банк «Союз» хочет обанкротить петербургского кинопродюсера
Кадр из фильма "Балканский рубеж". Фото: скриншот

Банк «Союз» хочет признать банкротом продюсера кино Ивана Архипова. Причиной стал его долг в четыре миллиона рублей.

Исковое заявление банка «Союз» к Ивану Архипову появилось в картотеке Арбитражного суда Петербурга и Ленинградской области. Как отмечает АБН, для продюсера оно стало неожиданностью.

Кредитная организация попросила признать гражданина банкротом из-за задолженности в 4,1 млн рублей.

Сам Архипов рассказал, что никаких предупреждений не получал. Он предположил, что банк хочет забрать себе помещение, которое его родственники взяли в кредит.

«Я думаю, что эта история никак не скажется на моей профессиональной деятельности, это производственные отношения», — заметил продюсер.

Отметим, что Архипов является генеральным директором «Продюсерского центра Ивана Архипова «Инферно». Среди фильмов, в создании которых он принимал участие, — «Балканский рубеж», «Тайны следствия – 18», «Барон. Возвращения» и другие.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге «Лента» открыла два гипермаркета на месте обанкротившихся Spar.

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