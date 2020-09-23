«Лента» открыла два гипермаркета на месте обанкротившихся Spar

&#171;Лента&#187; открыла два гипермаркета на месте обанкротившихся Spar
Гипермаркет "Лента". Фото: lenta.com

Российская сеть гипермаркетов «Лента» открыла в Санкт-Петербурге две новые точки. Помещения, где открыли гипермаркеты, ранее занимала обанкротившаяся сеть Spar.

Как сообщили в пресс-службе «Ленты», один из двух новых гипермаркетов теперь работает на улице Коллонтай. Его площадь составляет 7,1 тыс. м2. Второй открыли на Колпинском шоссе. Он находится в помещении площадью 7,8 тыс. м2. При этом торговое помещение будет занимать более 4 тыс. м2.

Эти гипермаркеты стали первыми магазинами, которые «Лента» открыла в текущем году. Теперь общее количество гипермаркетов сети составляет 250.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» прекращает свою работу в Северной столице. Гипермаркеты сети закрылись с 14 сентября. Стоимость активов компании сейчас превышает сумму ее долговых обязательств.

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