В Петербурге закроют все гипермаркеты «Ряды»

В Петербурге закроют все гипермаркеты &#171;Ряды&#187;
Гипермаркет "Оптоклуб Ряды". Фото: google maps

Сеть гипермаркетов «Оптоклуб Ряды» прекращает свою работу в Северной столице. Гипермаркеты сети закрываются с 14 сентября. О закрытии «Рядов» сообщают основатели компании Дмитрий Косыгин и Август Мейер.

За пять лет работы в Санкт-Петербурге постоянными членами клуба «Ряды» стали более 100 тысяч местных жителей, а средняя сумма чека составила около 3200 рублей. Об этом свидетельствуют данные из сообщения компании.

Причиной закрытия сети владельцы называют неблагоприятные внешние условия. Как утверждают в компании, именно из-за этого Костыгин и Мейер решили закрыть все торговые точки «Оптоклуб Ряды» в один день.

Отмечается, что стоимость активов компании сейчас превышает сумму ее долговых обязательств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за время карантина на ресторанных улицах Петербурга закрылось каждое десятое кафе.

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