В Ленобласти задержали карманницу, похитившую гаджет за 93 тысячи

В Ленобласти задержали карманницу, похитившую гаджет за 93 тысячи
Заявительница оценила телефон в 93 тыс. рублей. Фото: pixabay.com

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали женщину, похитившую дорогостоящий смартфон в торговом центре.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, в магазине, расположенном в ТЦ. Женщина вытащила из кармана пальто посетительницы телефон стоимостью 93 300 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, стражи порядка задержали 32-летнюю злоумышленницу. Похищенное было изъято.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина вонзил нож в шею собутыльника после распития спиртного в хостеле на Рижском проспекте.

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ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержание хищение


 

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