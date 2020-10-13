В Ленобласти задержали карманницу, похитившую гаджет за 93 тысячи

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали женщину, похитившую дорогостоящий смартфон в торговом центре.

Преступный инцидент произошел в воскресенье, 11 октября, в магазине, расположенном в ТЦ. Женщина вытащила из кармана пальто посетительницы телефон стоимостью 93 300 рублей.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и области, стражи порядка задержали 32-летнюю злоумышленницу. Похищенное было изъято.

По факту кражи возбудили уголовное дело. В отношении злоумышленницы избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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