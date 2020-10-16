Владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм

В Петербурге оштрафовали владельца бара в Выборгском районе. В заведении зафиксировали нарушение санитарных норм.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, выездную проверку бара на улице Федора Абрамова провели в июле этого года.

Выяснилось, что требованиям не соответствовала вентиляция.

Суд принял решение оштрафовать заведение на пять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге специалисту администрации выписали штраф за незаконное использование билетов на оперу.