Владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм

Владелец бара «Борода» получил штраф за нарушение санитарных норм
Улица Федора Абрамова. Фото: панорамы "Гугл"

В Петербурге оштрафовали владельца бара в Выборгском районе. В заведении зафиксировали нарушение санитарных норм.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, выездную проверку бара на улице Федора Абрамова провели в июле этого года.

Выяснилось, что требованиям не соответствовала вентиляция.

Суд принял решение оштрафовать заведение на пять тысяч рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге специалисту администрации выписали штраф за незаконное использование билетов на оперу.

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